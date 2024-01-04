2 yılda diri fay sayısı 500’e çıktı! Uzman isim uyardı: ’Deprem olmaz’ dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti! İşte altından diri fay geçen 24 il

70 kilometre uzaklıktaki bir fay geldi, Bayraklı'da 117 yurttaşımızın canını aldı. Bu bize bir uyarıydı, İzmir'de bir deprem olmadı. İzmir'de deprem üretecek faylar henüz kırılmadı ama kırılmayı bekliyor. Bu faylar kırıldığında İzmir'in durumu ne olacak, tartışılması lazım. Oda olarak meclise fay yasası sunduk. Bunun mutlaka alt yapısının oluşturulup, diri faylar üzerine yerleşen kentlerle ilgili çalışma yapmalıyız" diye konuştu.