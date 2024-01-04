2 yılda diri fay sayısı 500'e çıktı! Uzman isim uyardı: 'Deprem olmaz' dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti! İşte altından diri fay geçen 24 il
2 sene öncesine kadar Türkiye'de 200 ila 250 arasında diri fay varken bu sayının şu anda 500'e çıktığını belirten TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, "Türkiye'de 2 bin yıldır deprem üretmeyen faylar var ama süresini doldurmuş. Bundan daha önce haberimiz yoktu. 'Deprem olmaz' dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti, deprem olmaya başladı" dedi. Onalan ayrıca 24 ilin diri fay hattı üzerinde yer aldığını da belirtti.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, 1999 Körfez depreminin yer bilimleri ve diri fay araştırmaları açısından önemli bir tarih olduğuna dikkat çekerek, kıta içi diri faylar açısından Türkiye'nin dünyanın en önemli yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Diri fayların Türkiye'ye çıkardığı çok ciddi bir fatura olduğunu ifade eden Onalan, 6 Şubat'ta binlerce insanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Onalan, "Türkiye'deki kamu kurumları ve üniversitedeki bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre, ülkemizde şu anda 500'e yakın deprem üretme potansiyeli olan fay var.
24 il ve yüzlerce ilçemiz bu fayların üzerinde yer alıyor. Ülkemiz ya fayların üzerine ya da en çok zararın olduğu alüvyon ovaların üzerine yerleşti. Sonuçta bir yüzyıl içerisinde neredeyse 200 bine yakın insanımızı kaybettik. Bu bir kader değildir" dedi.
'30 EKİM BİR UYARIYDI, İZMİR'DE HENÜZ DEPREM OLMADI'
Yerleşim alanlarının planlanırken jeolojik koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatan Onalan, İstanbul'dan başlayıp İzmir, Çanakkale, Muğla, Aydın ve Antalya'ya kadar bir yay çizildiğinde 30 milyon vatandaşın metropolde yaşadığını kaydetti. Onalan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde deprem dirençli kentleri oluşturacak ve bununla ilgili ciddi irade ortaya koyacak yerel yöneticilere ihtiyaç duyulduğunu belirtip, "30 Ekim 2020'de bir akıl tutulması yaşadık.
70 kilometre uzaklıktaki bir fay geldi, Bayraklı'da 117 yurttaşımızın canını aldı. Bu bize bir uyarıydı, İzmir'de bir deprem olmadı. İzmir'de deprem üretecek faylar henüz kırılmadı ama kırılmayı bekliyor. Bu faylar kırıldığında İzmir'in durumu ne olacak, tartışılması lazım. Oda olarak meclise fay yasası sunduk. Bunun mutlaka alt yapısının oluşturulup, diri faylar üzerine yerleşen kentlerle ilgili çalışma yapmalıyız" diye konuştu.
'DİRİ FAY SAYISI, 200'DEN 500'E ÇIKTI'
Anadolu coğrafyasının çok genç olduğunu ve hala oluşumunu tamamlamadığını ifade eden Onalan, fayların eskiden beri bulunduğunu söyledi. Onalan, "Depremler geçmişte vardı, bugün de var, yarın da olacak.
Ama fayların belirlenmesi ciddi çalışmalar, özel uzmanlık isteyen konulardır. 1999'dan sonra bu konuda bilim adamları yetiştiriyoruz. Onların çalışmalarının sonuçlarını yeni yeni almaya başladık. Daha 2 sene öncesine kadar Türkiye'de belki 200-250 tane diri faydan söz ederken; diri fay sayısı, şu anda 500'e çıktı.
Türkiye'de 2 bin yıldır deprem üretmeyen faylar var ama süresini doldurmuş. Bundan daha önce haberimiz yoktu. 'Deprem olmaz' dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti, deprem olmaya başladı. Oraya gidip, araştırma yaptığınızda bir diri fayın varlığını görüyorsunuz. Bu faylar artacak" dedi.
'YARIN DEPREM OLDUĞUNDA İZMİR'DE HAZIRLIĞIMIZ YOK'
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan ve 'Bu fay ne zaman kırılacak?' sorusunun yersiz olduğunu ifade eden Onalan, "Deprem riski altındaki ülkemizde, nasıl yurttaşlarımızı hayatta tutarız, bunu düşünelim.
Afete karşı güvenli alanlar belirlemek zorundasınız. İstanbul depreminin yaklaştığı, İzmir'de de Tuzla Fayı'nın süresinin dolduğu söyleniyor. Bilim adamlarının çalışmalarından sonra ödev, merkezi ve yerel yöneticilerindir. Afet konusunda ciddi irade koymayacak insanları lütfen seçmeyin" diye konuştu.
İzmir için de uyarıda bulunan Onalan, "İzmir'de mikrobölgeleme çalışması devam ediyor. Kentin belli bölümlerinde zemin araştırmaları ile hem karada hem denizdeki faylar araştırılıyor. Bunların sonuçlarını bekliyoruz.
Bilim adamları sanıyorum 2024 yılı sonunda neticeler alacak ve ortaya tablo çıkacak. Ama 2024'ün sonuna kadar deprem olup, olmayacağı konusunda garantisini veremiyoruz. Yarın deprem olduğunda İzmir'de hazırlığımız yok" dedi.
FAY HATTI ÜZERİNE KURULU 24 ŞEHİR
Türkiye'de çoğu büyükşehir olan 24 ilin, fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu iller, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Burdur, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Bingöl, Hakkâri, Erzurum, Tokat ve Erzincan.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbn-i Sina'dan asırlık tarif! Yağ yakımını 2 kat hızlandırıyor! 7 gün boyunca 1 bardak suya...
- Yerel seçim 2024 yurt içi seçmen kaydı sorgulama: ysk.gov.tr! Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Listelere itiraz nasıl yapılır?
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...
- Bedelli askerlik ücreti 2024 ne kadar, kaç TL oldu? MSB Bedelli askerlik sınıflandırma ne zaman açıklanacak?
- 1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?
- MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI: ais.osym.gov.tr! MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sınava kimler girebilir?
- Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama "Bu siteye ulaşılamıyor" sorunu nasıl düzelir?
- 8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
- 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
- İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?
- Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?