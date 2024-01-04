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Başkan Erdoğan, Özgür Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2024
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Başkan Erdoğan, Özgür Özel’den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin liralık tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Konuyla ilgili açıklamayı Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.

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