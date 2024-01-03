TEM’de kontrolden çıkan tır devrildi: Malzemeler yola saçıldı

İsmi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlatırken, dorsedeki plastik ham madde ve streç film yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbardan bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipler sevk edildi.