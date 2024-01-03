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TEM'de kontrolden çıkan tır devrildi: Malzemeler yola saçıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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TEM’de kontrolden çıkan tır devrildi: Malzemeler yola saçıldı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan plastik ham madde ve streç film yüklü tır devrildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluk yaşandı.

Kaza, İzmit ilçesi Tem Otoyolu geçişi İstanbul istikameti Alikahya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik ham madde ve streç film yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlatırken, dorsedeki plastik ham madde ve streç film yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbardan bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipler sevk edildi.



Kaza sebebiyle Tem Otoyolu'nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen tırın vinç vasıtasıyla kaldırılmasıyla, araç geçişleri 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola dökülen plastik ham madde ve streç film malzemelerinin kaldırılma çalışmaları sürüyor.

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