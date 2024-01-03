03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de kayaktan dönen 4 kişi tilkileri tavuk eti ve ekmekle beslediler

Artvin'de kayaktan dönen 4 kişi tilkileri tavuk eti ve ekmekle beslediler

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
ABONE OL
Artvin’de kayaktan dönen 4 kişi tilkileri tavuk eti ve ekmekle beslediler

Artvin'de kayak merkezinden dönen 4 kişi yolda karşılaştıkları 2 tilkiyi, tavuk eti ve ekmekle besledi. Vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak yapan Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Şule Ceylan, Doç. Dr. Zemzem Yücetürk ile Öğretim Görevlisi Fikri Özkan ve eşi Hacer Özkan, araçlarıyla dönüş yoluna geçti.

ELLERİYLE BESLEDİLER

Yoldaki 2 tilkiyi fark eden grup, araçtan inerek hayvanları yanlarında bulunan tavuk eti ve ekmekle besledi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Tilkiler, verilen yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Şule Ceylan ve Fikri Özkan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"ONLAR YAŞAMIN PARÇASI"

Fikri Özkan, AA muhabirine, Artvin'in, yaban hayatı konusunda zengin bir kent olduğunu belirterek, "Zaman zaman bizler de bu yaşamla karşı karşıya geliyoruz. Tilkiler de bunun bir örneği. Atabarı Kayak Merkezi çevresi ve yol güzergahı ormanlık alan olduğu için sık sık tilkiler ve farklı hayvanlarla karşılaşıyoruz. Yine karşılaştık. Yanımızda bulunan yiyeceklerden hayvanlara verdik. Onlar da bu yaşamın bir parçası." diye konuştu.

Yollarına çıkan tilkileri elleriyle beslediler YOLLARINA ÇIKAN TİLKİLERİ ELLERİYLE BESLEDİLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA