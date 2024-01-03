03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da dehşet anları! Tartıştığı adama pitbull cinsi köpeğini saldırttı

İstanbul'da dehşet anları! Tartıştığı adama pitbull cinsi köpeğini saldırttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2024
ABONE OL
İstanbul’da dehşet anları! Tartıştığı adama pitbull cinsi köpeğini saldırttı

Beyoğlu Cihangir’de bir şahıs yanında gezdirdiği Pitbull cinsi köpeği tartıştığı kişinin üstüne saldırttı. Vatandaşın yaşananları kameraya almasıyla vazgeçen adam, küfürler ederek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra farklı bir suçtan cezaevine girdiği anlaşılan şahsa ait olan üç Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde önceki hafta yaşanan olayda bir şahıs, Pitbull cinsi köpekle sokakta gezdiği esnada bir başka vatandaşla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, Pitbull cinsi köpeğini vatandaşa saldırtmak istedi.


TARTIŞTIĞI ADAMIN ÜSTÜNE PİTBULL SALDIRTTI
O esnada vatandaşın yaşananları cep telefonu kamerasına almaya başlamasıyla geri çekilen şahıs, küfürleşmenin artmasıyla köpeğini tekrar vatandaşın üstüne sürdü. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle kavga sona erdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



3 TANE PİTBULL YAKALANDI
Polis ekiplerinin başlattığı incelemede köpeğiyle saldırmaya çalışan şahsın, olaydan sonra bir başka suçtan cezaevine girdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şahsa ait olan 3 adet pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA