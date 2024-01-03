İstanbul’da dehşet anları! Tartıştığı adama pitbull cinsi köpeğini saldırttı



TARTIŞTIĞI ADAMIN ÜSTÜNE PİTBULL SALDIRTTI

O esnada vatandaşın yaşananları cep telefonu kamerasına almaya başlamasıyla geri çekilen şahıs, küfürleşmenin artmasıyla köpeğini tekrar vatandaşın üstüne sürdü. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle kavga sona erdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.