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Son dakika: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Son dakika: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın

Son dakika haberi... İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesii'ne ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.

Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Son dakika: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın SON DAKİKA: İSTANBUL BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BİNASINDA YANGIN

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