Son dakika | Balon balığı tehlikesi! Uzman isim uyardı: Bunu sakın yapmayın
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz kıyılarındaki iki tür balon balığının siyanür kadar tehlikeli toksin barındırdığını belirterek, "Vatandaşlarımız, ‘Biz yedik bize bir şey olmadı’ şeklinde yaklaşıyorlar. İnsanın bu toksini belli bir seviyeye kadar tolere etme durumu var, o seviyeyi geçerseniz sizi bu toksin zehirliyor. İskenderun tarafında yaşanan olay da bu olabilir" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı tüketen 2'si çocuk 7 kişinin zehirlenmesi olayını değerlendirdi.
"2 TÜR ÇOK ZEHİRLİ"
Gökoğlu, Türkiye'de 7 yıldır 7 tür balon balığının yer aldığını söyledi. Bu türleri hepsinin Kızıldeniz orijinli olduğunun altını çizen Gökoğlu, "Yapılan çalışmalarda kıyılarımızdaki 2 türün etinin daha zehirli olduğu belirtildi. Bunlardan ilki, en zehirlisi, çok küçük bir balon balığı var. Sarı balon balığı olarak adlandırdığımız kum renginde, bunun etinde tetrodotoksinin daha çok olduğu belirtiliyor. Lagocephalus sceleratus isimli büyük türde de zehir daha fazladır. Tüm balon balıklarında zehir var ama bu iki türde daha fazla yer alıyor. Yaklaşık 20 yıldan bu yana kıyılarımızda balon balıkları balıkçılarımız tarafından yakalanıyor" diye konuştu.
"VÜCUDUN KALDIRABİLECEĞİ SINIR AŞILDI"
Dalış yaptıkları esnada etraflarının hep küçük balon balıkları ile kaplı olduğunu dile getiren Gökoğlu, "Popülasyon azalmadı, artış devam ediyor. Balon balığının tüketilmemesiyle ilgili sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı da uyarı yapıyor, bu balığın karaya çıkarılması yasak, sadece kuyruğu getirilebilir. Ancak vatandaşlarımız, 'Biz iyilik bize bir şey olmadı' şeklinde yaklaşıyorlar. İnsanın bu toksini belli bir seviyeye kadar tolere etme durumu var. O seviyeyi geçerseniz, sizi bu toksin zehirliyor. Zannediyorum İskenderun tarafında yaşanan olay da bu. O büyük olan türü yakaladılar. Temizlediler ve yediler. O toksin vücudun kaldırabileceği sınırı aştı. Öyle bir olay olduğunu tahmin ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Gökoğlu, balon balığını tüketmede dozun ayarlanamayacağını ve en iyi yolun tüketilmemesi olduğunu bildirdi.
"İŞLEM UYGULANSA DA ZEHİR ETKİLİ OLUYOR"
Bu ayarlamamanın yapılamaması halinde böyle üzücü durumların yaşanabileceğinin altını çizen Gökoğlu, "Biz vatandaşlarımızı uyarıyoruz, balon balığını yemeyin diye. Ancak kimse bu bizim uyarılarımıza dikkat etmiyor. Zaman zaman bizim bu bölgede, 'Biz yedik bize bir ley olmadı' şeklinde yaklaşımlar oluyor. Bu bir anlık olaydır, olduğu anda zaten olay bitmiştir. En iyisi hiçbir şekilde yememek. O küçük balon balığındaki toksinin daha yüksek olduğu belirtilmiş. Bayatlamaya yaklaştığı zaman zehir organlarına dağılır. O zaman balık en tehlikeli duruma gelebilir. Toksin, protein kökenli olmadığı için hiçbir şekilde bozulmuyor. Toksin çok tehlikelidir. Bunlara ne kadar işlem uygularsanız uygulayın, zehirlenme vakaları yaşanıyor" açıklamasında bulundu.
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