03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Maltepe'de panik anları! Yıkım esnasında bir anda çöktü

İstanbul Maltepe'de panik anları! Yıkım esnasında bir anda çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2024
ABONE OL
İstanbul Maltepe’de panik anları! Yıkım esnasında bir anda çöktü

İstanbul Maltepe'de kontrollü yıkımı yapılan bir bina yıkım esnasında cadde üzerine çöktü. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA