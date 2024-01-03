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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 611 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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