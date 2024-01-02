02 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Kütahya'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
ABONE OL
Kütahya’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Kütahya'da bir porselen fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kütahya’da korkutan fabrika yangını ! KÜTAHYA'DA KORKUTAN FABRİKA YANGINI !

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA