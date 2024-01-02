2024 Resmi Tatil Takvimi: 2024 yılında memurlar, çalışan emekliler, işçiler ve öğrenciler kaç gün tatil yapılacak?

2023 yılını geride bıraktık ve 2024 yılına giriş yaptık. Başta memurlar, çalışan emekliler, işçiler ve öğrenciler bu yılki resmi tatillerin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Resmi tatil günleri il yıllık izinlerini birleştirerek daha uzun tatil planı yapan çalışanlar şimdiden 2024 resmi tatil takvimini araştırıyor. Peki, 2024 yılında hangi günler resmi tatil? İşte, 2024 resmi tatil listesi...

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ