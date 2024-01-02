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2024 Resmi Tatil Takvimi: 2024 yılında memurlar, çalışan emekliler, işçiler ve öğrenciler kaç gün tatil yapılacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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2024 Resmi Tatil Takvimi: 2024 yılında memurlar, çalışan emekliler, işçiler ve öğrenciler kaç gün tatil yapılacak?

2024 yılı resmi tatil takvimi yeni yılla birlikte tatil planı yapacakların ilgi odağı haline dönüştü. Bu yıl toplamda 15 gün resmi tatil bulunuyor. Fakat bazı resmi tatiller hafta sonuna denk geliyor. İşte herkesin merak ettiği resmi tatillerin denk geldiği günler…

2023 yılını geride bıraktık ve 2024 yılına giriş yaptık. Başta memurlar, çalışan emekliler, işçiler ve öğrenciler bu yılki resmi tatillerin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Resmi tatil günleri il yıllık izinlerini birleştirerek daha uzun tatil planı yapan çalışanlar şimdiden 2024 resmi tatil takvimini araştırıyor. Peki, 2024 yılında hangi günler resmi tatil? İşte, 2024 resmi tatil listesi...

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

- Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

- Ramazan Bayramı Arife (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

- Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

- Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

- Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

- Kurban Bayramı Arife (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

- Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

- Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

- Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

- Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

- Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

- Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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