Ev sahibinin oyununu savcılık bozdu! "Sözleşmem bitti" diyerek banka hesabını kapatanlar dikkat
İstanbul'da bir ev sahibi kira sözleşmesinin bittiğini iddia ederek kiranın yattığı banka hesabını kapattı. Kiracı ise ev sahibinin bir başka banka hesabını bularak o IBAN'a kirayı yatırmaya devam etti. Bunun üzerine ev sahibi banka bilgilerinin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiğini iddia ederek dava açtı. Savcılık ise emsal bir karara imza attı.
Ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarmak için başvurduğu yollardan biri de banka hesabını kapatmak ve kirayı ödemediğini gerekçe göstererek tahliye davası açmak. İstanbul Ümraniye'de de bu durumun bir benzeri yaşandı. 62 yaşındaki Nejla S., 2021 yılının Kasım ayında Sıdıka B.'nin evini 3 bin 600 liraya kiraladı.
Geçen ekim ayına kadar da kirasını düzgün bir şekilde ödedi. Ancak 56 yaşındaki ev sahibi Sıdıka B. kiracısının 2023 yılının Ekim ayında sözleşmenin bittiğini belirterek banka hesabını kapattı. Bunun üzerine ev sahibin başka bir IBAN numarasını bulan kiracı, ücreti oraya yatırarak ev sahibinin oyununu bozdu.
"IBAN'IMI ELE GEÇİRDİ" ŞİKAYETİ
Ancak ev sahibinden yeni bir hamle geldi. Savcılığa giden ev sahibi kiracısını şikayet etti. "Nejla Hanımın sözleşmesi Ekim 2023'te bitti. Bu sürece kadar kira ücretini sözleşmedeki IBAN'a yatırıyordu. Sözleşmesi bittiği için bu IBAN'a bağlı hesabı kapattım. Nasıl elde ettiğini bilmediğim bir şekilde maaş hesabımın IBAN'ını ele geçirmiş ve kiracıymış, kira sözleşmesi devam ediyormuş gibi buraya para yatırmaktadır" dedi. İBAN bilgisini ele geçiren kiracısından şikayetçi oldu.
KİRACIYA "VERİLERİ ELE GEÇİRME" SORUŞTURMASI
Kiracı Nejla S. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık ise dikkat çeken bir karara imza attı.
SAVCILIKTAN "EV SAHİBİ İYİ NİYETLİ DEĞİL" KARARI
Şüpheli kiracı Nejla S.'nin kiracılık akdinin halen devam ettiğini belirten savcılık, ev sahibinin kiracısının zorda kalmasını sağlamak için banka hesabını özellikle kapattığını vurguladı.
Kiracının ev sahibinin IBAN numarasını öğrenerek kira ücretini yatırmasının "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçunun unsurlarını oluşturmadığının altını çizen savcılık, "Ev sahibinin bahse konu olayda iyi niyetli olmadığı anlaşılmıştır" dedi.
Aralarındaki uyumsuzluğun hukuk mahkemesinde çözüme ulaştırılabileceğini kaydederek şüphelinin savunmasının alınmasına gerek dahi görülmediğini aktardı. Takipsizlik kararına imza attı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama
- Bugün İstanbul'da kapalı yollar-alternatif güzergahlar 2024 | 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
- MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma
- Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?
- O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango son 2-3 rakama göre ödeme miktarları 2024 | İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama ekranı | AMORTİ kazanan numaralar hangileri? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşti? 2024 yılı Mekke'nin fethinin kaçıncı yılı?
- MİLLİ PİYANGO sonuçları 2024 | 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi!