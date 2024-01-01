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Milli Piyango son 2-3 rakama göre ödeme miktarları 2024 | İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Milli Piyango son 2-3 rakama göre ödeme miktarları 2024 | İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...

Bu yılın özel çekilişinde büyük ikramiye tam 400 milyon lira olarak belirlenmişti ve bu yüksek ikramiye tutarı geniş bir ilgiyle karşılandı. Toplam ikramiye tutarı ise rekor kıran 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olarak açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından, katılımcılar özellikle 2 ve 3 rakamına göre kazanan numaraları öğrenmek için büyük bir merak içerisinde araştırmalarına başladılar.

31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık ikramiyenin kime isabet ettiği, binlerce kişinin heyecanla beklediği bir soru olarak öne çıkıyordu. Katılımcılar, özellikle son 2 ve 3 rakamına göre kazanan numaraları öğrenmek için sıkça sorgulama yaparken, bu büyük çekilişin sonuçları, kazanan talihlilerin belirlenmesiyle birlikte yayınlandı.

MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi, heyecanla beklenen bir etkinlik olarak 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da start alacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek olan çekiliş, gece 00.00'a kadar devam edecek ve bu süreç içinde büyük ikramiye ile amorti rakamları belirlenecek. Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, çekilişin kazananları netlik kazanacak.

KİM NE KADAR KAZANACAK?

Son 1 rakamına göre 400 TL

Son 2 rakamına göre 800 TL

Son 3 rakamına göre 1.200 TL

Son 1 rakamına göre 400 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

2 7

Son 3 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar

030 196 296 308 316 367 464 520 599 650 720 752 772 804 816 880 912 970 971 974

Son 2 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar

02 12 46 48 57 61 72

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 100 TL

Yarım bilet 200 TL

Tam bilet 400 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından dijital olarak da satın alınıyor.

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