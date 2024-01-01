Milli Piyango son 2-3 rakama göre ödeme miktarları 2024 | İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
Bu yılın özel çekilişinde büyük ikramiye tam 400 milyon lira olarak belirlenmişti ve bu yüksek ikramiye tutarı geniş bir ilgiyle karşılandı. Toplam ikramiye tutarı ise rekor kıran 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olarak açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından, katılımcılar özellikle 2 ve 3 rakamına göre kazanan numaraları öğrenmek için büyük bir merak içerisinde araştırmalarına başladılar.
31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık ikramiyenin kime isabet ettiği, binlerce kişinin heyecanla beklediği bir soru olarak öne çıkıyordu. Katılımcılar, özellikle son 2 ve 3 rakamına göre kazanan numaraları öğrenmek için sıkça sorgulama yaparken, bu büyük çekilişin sonuçları, kazanan talihlilerin belirlenmesiyle birlikte yayınlandı.
MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR?
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi, heyecanla beklenen bir etkinlik olarak 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da start alacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek olan çekiliş, gece 00.00'a kadar devam edecek ve bu süreç içinde büyük ikramiye ile amorti rakamları belirlenecek. Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, çekilişin kazananları netlik kazanacak.
KİM NE KADAR KAZANACAK?
Son 1 rakamına göre 400 TL
Son 2 rakamına göre 800 TL
Son 3 rakamına göre 1.200 TL
Son 1 rakamına göre 400 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
2 7
Son 3 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar
030 196 296 308 316 367 464 520 599 650 720 752 772 804 816 880 912 970 971 974
Son 2 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar
02 12 46 48 57 61 72
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet 100 TL
Yarım bilet 200 TL
Tam bilet 400 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından dijital olarak da satın alınıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma
- Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?
- O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango son 2-3 rakama göre ödeme miktarları 2024 | İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama ekranı | AMORTİ kazanan numaralar hangileri? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşti? 2024 yılı Mekke'nin fethinin kaçıncı yılı?
- MİLLİ PİYANGO sonuçları 2024 | 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi!
- YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...
- 31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar listesi... 2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
- ATV yeni dizi "Yıldızlar Bana Uzak" konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?