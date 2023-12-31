Yılbaşı 2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi il/ şehre çıktı? Büyük ikramiye Çeyrek, Yarım, Tam hangi bilete çıktı?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyeyi kazanan isim sabırsızlıkla bekleniyor. Bu gecenin talihlisine zenginliğin kapılarını aralayacak olan büyük ödül sahibini bekliyor. Peki 2024 yılına 400 milyon TL’lik büyük ödülle girme imkanı sağlayacak o numaralar hangileri?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük büyük ikramiyeyi kazanan 400 milyon liranın sahibi oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) büyük ikramiye ile birlikte toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerinde talihlere dağıtacak. 18:30'da yapılacak çekilişinin ardından talihliler bir bir açıklanacak. İşte 400.000.000 TL'nin sahibi ve kazanan şehirler…
MİLLİ PİYANGO 400 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARA
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.
Büyük ikramiye çekişinin ardından 400 milyon lirayı kanan numara ve il belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet 100 TL
Yarım bilet 200 TL
Tam bilet 400 TL
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
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