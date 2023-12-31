Yılbaşı 2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi il/ şehre çıktı? Büyük ikramiye Çeyrek, Yarım, Tam hangi bilete çıktı?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük büyük ikramiyeyi kazanan 400 milyon liranın sahibi oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) büyük ikramiye ile birlikte toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerinde talihlere dağıtacak. 18:30'da yapılacak çekilişinin ardından talihliler bir bir açıklanacak. İşte 400.000.000 TL'nin sahibi ve kazanan şehirler…