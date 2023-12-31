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Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal hayatını kaybetti! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal hayatını kaybetti! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan taziye mesajı

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesine yönelik taziye mesajı paylaştı.

Ömer Çelik, "Acımız çok büyük… Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan: AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

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