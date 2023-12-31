Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal hayatını kaybetti! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı
AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesine yönelik taziye mesajı paylaştı.
Ömer Çelik, "Acımız çok büyük… Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Erdoğan: AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye ödüyor? İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama: AMORTİ hangi numaralara çıktı? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman? Mekke hangi tarihte, kaç yıl önce fethedildi?
- MİLLİ PİYANGO CANLI YOUTUBE ÇEKİLİŞ İZLE! 📺 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın TV linki...
- YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...
- 2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar...
- ATV yeni dizi "Yıldızlar Bana Uzak" konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?
- 31 ARALIK -1 OCAK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: A101, BİM, ŞOK, MİGROS bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?
- Alkol sonrası mide bulantısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Bulantı ve kusma sorununu anında geçirecek çay tarifi...
- Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com
- Müslümanlara Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı alıp süslemek haram mı, Noel geleneği nereden geliyor? Diyanet açıklaması...