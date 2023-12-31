Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal hayatını kaybetti! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan taziye mesajı

Ömer Çelik, "Acımız çok büyük… Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.