Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?

Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlenmişti. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği çekilişin sonuçlarıyla birlikte büyük ikramiyenin kime çıktığı merak konusu haline geldi. Peki Milli Piyango 2024 büyük ikramiye hangi ile çıktı?