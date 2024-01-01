Milli Piyango 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ 2024 yılbaşı bileti sonuçları sorgulama

2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, milyonlarca kişiyi coşku ve heyecan içinde buluşturuyor. Bu özel çekilişte en çok merak edilen konulardan biri de, 30.000 TL ve 20.000 TL kazanan numaralar. Peki, "Milli Piyango 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar hangileri?" İşte haberin detayları...