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2024 yılbaşı Milli Piyango 4.000.000 TL - 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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2024 yılbaşı Milli Piyango 4.000.000 TL - 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, uzun bir bekleyişin ardından heyecanla beklenen anı yaşatıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ), muazzam 400 milyon liralık büyük ikramiye ile birlikte toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerinde ödül dağıtacak. Çekiliş sonuçları, meraklı gözler tarafından tek tek beklenirken, 1.000.000 ve 4.000.000 TL'lik ikramiyenin hangi rakamlara çıktığı ise büyük bir merak konusu haline geldi.

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