2024 yılbaşı Milli Piyango 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi heyecanla beklenen bir anı yaşatıyor. 400 milyon liralık devasa büyük ikramiye ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerindeki ödüller, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından kazanan talihlilere dağıtılacak. Gecenin en büyük sürprizi olan büyük ikramiye ile birlikte, 40.000.000 milyon liralık ödülün sahipleri belli oldu. Peki 40 milyon TL'lik ikramiye hangi rakamlara çıktı? İşte ayrıntılar…
2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi heyecanlı anlarla sonuçlanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ), büyük ikramiyenin yanı sıra toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerindeki ödülleri kazanan talihlilere açıklıyor. Gecenin en büyük sürprizi olarak beklenen 40.000.000 TL'lik ödül, yeni sahibine kavuşacak. İşte 40 milyon liralık ödülü kazandıran numaralar…
MİLLİ PİYANGO 40.000.000 TL'LİK BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR
40.000.000 TL kazandıran rakamlar…
1367224
6815815
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
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