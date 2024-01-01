2024 yılbaşı Milli Piyango 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi heyecanlı anlarla sonuçlanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ), büyük ikramiyenin yanı sıra toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerindeki ödülleri kazanan talihlilere açıklıyor. Gecenin en büyük sürprizi olarak beklenen 40.000.000 TL'lik ödül, yeni sahibine kavuşacak. İşte 40 milyon liralık ödülü kazandıran numaralar…