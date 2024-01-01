Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmetinden faydalanacak olan bireylerin kimlik bilgileri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini alacakları birlikler, 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden ilan edilecek.

2023 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DETAYLARI