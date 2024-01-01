Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama
Ocak ayında askerlik hizmetini tamamlama yükümlülüğüne sahip olan bireyler, bedelli askerlik başvurularının ardından askerlik görevlerini nerede gerçekleştireceklerini öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihleri bekliyor. Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Binlerce kişi, bedelli askerlik hakkından faydalanacak olup, celp ve sevk dönemlerini öğrenmek amacıyla araştırmalara girişti. 2024 yılı bedelli askerlik yerleri ve bu yerlerde görevlendirilecek olanların bilgileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmetinden faydalanacak olan bireylerin kimlik bilgileri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini alacakları birlikler, 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden ilan edilecek.
2023 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DETAYLARI
1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;
a. 2023 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.
b. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.
c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe müracaat hakkı bulunmamaktadır.
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- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama
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