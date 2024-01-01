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Adana’da bir aile yok oldu! Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü
Son dakika | Adana'da bir aile dramı yaşandı. Evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen Enis ile eşi Nazan ve 2 yaşındaki ikiz çocuklarından Kaan Lamba vefat etti. Kalp masajıyla hayata döndürülen diğer ikiz kardeş Demir Lamba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının dehşete düşüren yüzü alevler söndürülünce gün yüzüne çıktı.
DHA
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:26Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:59