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Adana’da bir aile yok oldu! Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü

Son dakika | Adana'da bir aile dramı yaşandı. Evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen Enis ile eşi Nazan ve 2 yaşındaki ikiz çocuklarından Kaan Lamba vefat etti. Kalp masajıyla hayata döndürülen diğer ikiz kardeş Demir Lamba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının dehşete düşüren yüzü alevler söndürülünce gün yüzüne çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:59
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Adana’da bir aile yok oldu! Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü

Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde Lamba ailesi, iddiaya göre, gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu.

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Adana’da bir aile yok oldu! Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü

Saat 06.00 sıralarında ailenin evinden dumanlar çıktığını gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

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Adana’da bir aile yok oldu! Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü

DUMANDAN ZEHİRLENDİLER

İçeri giren ekipler, Enis Lamba ile eşi Nazan ve 2 yaşındaki ikiz çocukları Kaan ve Demir Lamba'nın dumandan zehirlenerek yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

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Adana’da bir aile yok oldu! Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü

3 ÖLÜ VAR

Ekipler, Enis, Nazan ve Kaan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Adana’da bir aile yok oldu! Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü

İKİZLERDEN BİRİ KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ

Kalbi duran Demir ise itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldükten sonra ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.