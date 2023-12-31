Deprem konutlarına vatandaştan tam not! Yaralar sarılıyor
Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinde yıkılan 11 ili hızla ayağa kaldırmak için çalışmalar sürerken, Diyarbakır'da yapılan kalıcı konutlar vatandaştan "tam not" aldı. Gaziantep'te yapılan konutlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki paylaşımda bulundu. A Haber ise Hatay'da yapılan örnek daireyi görüntüledi.
Başkan Erdoğan, depremde evlerini kaybedenlere "yeni yuva" sözü verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kalıcı konut çalışmaları kapsamında, Gaziantep'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılan 130 köy evinden 32'si tamamlandı.
YAPIMLARI SOLUKSUZ SÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede inşa edilen kalıcı konut ve iş yerleri ile hafif çelikten köy evlerinin yapımları sürüyor.
GAZİANTEP'TE 130 KÖY EVİNDEN 32'Sİ TAMAM!
Çalışmalar kapsamında, Gaziantep'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılacak 130 köy evinden 32'si tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından, depremzedelerin bu evlerle ilgili görüntülerini içeren video paylaştı.
"DEVLETİMİZ BİR SENEDE BU KADAR EV YAPTI, HELAL OLSUN"
Videoda, Atalar köyünden bir depremzedenin tamamlanan evlerle ilgili, "On numara çalışma var. Evler son sürat yapılıyor. Biz de bunun farkındayız. Devletimiz bir senede bu kadar ev yaptı, helal olsun. Ne yaparsa en iyisini devlet yapar. Biz devletin evlatlarıyız. Devletimiz bizim için elinden geleni yapıyor." şeklindeki sözlerine yer verildi.
"ON NUMARA OLMUŞ"
Bir başka depremzedenin, "Evleri gördüğümüz zaman seviniyoruz. Bir an önce evlerimize oturmak istiyoruz." şeklindeki sözlerini içeren videoda, bir diğer depremzedenin ise "Mutfağı, banyosu, odalarıyla on numara olmuş. Dört dörtlük evler. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun." şeklindeki konuşması yer aldı.
HATAY'DA ÖRNEK DEPREM DAİRESİ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Hatay'da afet konutlarının bir bölümü tamamlandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, konu ile ilgili A Haber'de evlerin hızla yükseldiğini ve hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.
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