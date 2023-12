Deprem konutlarına vatandaştan tam not! Yaralar sarılıyor

"ON NUMARA OLMUŞ"

Bir başka depremzedenin, "Evleri gördüğümüz zaman seviniyoruz. Bir an önce evlerimize oturmak istiyoruz." şeklindeki sözlerini içeren videoda, bir diğer depremzedenin ise "Mutfağı, banyosu, odalarıyla on numara olmuş. Dört dörtlük evler. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun." şeklindeki konuşması yer aldı.

HATAY'DA ÖRNEK DEPREM DAİRESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Hatay'da afet konutlarının bir bölümü tamamlandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, konu ile ilgili A Haber'de evlerin hızla yükseldiğini ve hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.