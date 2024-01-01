2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan o numaralar..
31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da gerçekleşen Milli Piyango çekilişi sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarına dair merak ettikleri detayları araştırırken, özellikle "Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri?" sorusu sıkça gündeme geliyor. İşte, haberin detayları...
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sona erdi. 31 Aralık'ta 2023 bu büyük çekilişte, tam 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, Milli Piyango son 4 ve 5 rakamını bilene ne kadar veriyor? İşte haberin detayları...
2024 MİLLİ PİYANGO TAM BİLETE NE KADAR ÖDÜL VERİYOR?
2024 Milli Piyango büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet alan vatandaşlardan yalnızca biri doğru rakamları bildiği takdirde 400 milyon TL alacak.
Tam bir Milli Piyango bileti 400 TL'ye satılıyor.
MİLLİ PİYANGO SON 4 VE 5 RAKAMINA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başladı.
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.
Son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0315 0538 0602 0666 0767 0856 1160 1324 1349 1542
1672 1720 1755 1923 2167 2189 2201 2377 2392 2454
2523 2686 3041 3312 3448 3603 3843 4062 4116 4922
5952 5966 6132 6135 6855 6970 7305 7366 7410 7433
7677 7718 8064 8181 8251 8346 8517 8551 8617 8760
8775 8807 8896 8955 9064 9403 9731 9761 9833 9981
Son 5 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
00175 01169 01831 05017 05103 07232 10273 11588 13035 15536 00175 01169 01831 05017 05103 07232 10273 11588 13035 15536 17700 18342 20728 21226 21409 23128 23469 23615 29359 33600 35275 37261 38225 38615 40845 43107 44450 47201 48323 51169 51789 52538 54651 55189 57991 58075 58371 62286 63253 66446 67474 69652 69717 70317 70452 72253 74479 81558 82707 83758 85508 85531 86334 88315 88738 90831 93354 96455 98329 98772
Son 4 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0287 0402 0569 0816 0911 0917 1283 1327 2061 2369 0287 0402 0569 0816 0911 0917 1283 1327 2061 2369 3301 3619 3945 4012 4470 4529 4863 4897 5011 5169 5209 5305 5380 5645 6603 6780 7080 7128 7359 8503 8518 8845 8921 9030 9179 9318 9590 9656 9695 9813
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.
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