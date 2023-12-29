İstanbul’un içme suyunu sağlıyordu! Hasanlar Barajı yüzde 100 doldu

Her hafta bölgede doğa yürüyüşü yaptığını ifade eden Duygu Tuğba Güner, "Arkadaşlarımla birlikte her hafta yürüyüş yapıyoruz. Daha önce geldiğimizde su seviyesi düşüktü. Son yağışlar ile birlikte su doluluk oranının yükseldiğini fark ettim. Umarım daha da yükselir" dedi.

29 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI

29 Aralık Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,95 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 29 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %69,75

Darlık Barajı: %63,15

Elmalı Barajı: %84,85

Terkos Barajı: %42,55

Alibey Barajı: %62,31

Büyükçekmece Barajı: %43,26

Sazlıdere Barajı: %33,93

Istrancalar Barajı: %42,14

Kazandere Barajı: %46,73

Pabuçdere Barajı: %26,59