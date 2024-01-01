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2024 Yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? İşte o kazanan numaralar...

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Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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2024 Yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? İşte o kazanan numaralar...

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanamayan katılımcılar, diğer ödüllerin sonuçlarını tek tek kontrol ediyor. Özellikle son 2 ve 3 rakama göre kazananlar, küçük de olsa bir ikramiye ile yeni yıla girmenin sevincini yaşıyor. İşte 2 ve 3 rakamına göre kazandıran numaralar…

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. 2024 sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek çekilişte 400 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibini bulacak. Ancak herkes bu büyük ikramiyeyi kazanamıyor. Son 2 ve 3 rakamını tutturan katılımcılar ise ufak da olsa bir para ödülü kazanma şansını yakalıyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri?

MİLLİ PİYANGO 2 VE 3 RAKAMINA GÖRE KAZANAN NUMARALAR?

Son 2 rakamına göre kazandıran rakamlar…

02, 12, 46, 48, 57, 61, 72

Son 3 rakamına göre kazandıran rakamlar…

030, 196, 296, 308, 316, 367, 464, 520, 599, 650, 720, 752, 772, 804, 816, 880, 912, 970, 971, 974

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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