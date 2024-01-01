2024 Yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? İşte o kazanan numaralar...

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. 2024 sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek çekilişte 400 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibini bulacak. Ancak herkes bu büyük ikramiyeyi kazanamıyor. Son 2 ve 3 rakamını tutturan katılımcılar ise ufak da olsa bir para ödülü kazanma şansını yakalıyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri?