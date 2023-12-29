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Liseliler sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Liseliler sokak ortasında birbirine girdi: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Şanlıurfa’da, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki grubun tekmeli tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle aralarında kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme tokatla birbiriyle kavga etti. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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