2024 yılbaşı Milli Piyango 750.000 TL kazanan numaralar hangileri, belli oldu mu?

Yılbaşı coşkusu, Milli Piyango sonuçlar açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ), 2024 Yılbaşı çekilişinde büyük bir sürprizle karşımıza çıkıyor. Tam 400 milyon liralık dev bir ikramiye ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ödül dağıtacaklarını duyurdu. Şimdi ise gözler, bu devasa ödüllerin talihli numaralarına odaklanmış durumda.

Bu yılki çekilişte öne çıkan bir diğer büyük ödül ise 750.000 TL değerinde. Hangi numaraların bu ödülü kazandığını öğrenmek için milyonlarca kişi heyecanla sonuçları bekliyor.

MİLLİ PİYANGO 750.000 TL'LİK ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR

750.000 TL kazandıran rakamlar…

0007938, 0029854, 0063829, 0318598, 0555832, 0588549, 0889011, 0962413, 096722, 2104829, 2190004, 2993257, 3248160, 3285995, 4390389, 5236059, 5779431, 5846509, 5910889, 6407601, 6427047, 6430455, 6785317, 7202227, 7300600, 9114074, 9118547, 9427671, 9538064, 9582819