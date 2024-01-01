2024 yılbaşı Milli Piyango 750.000 TL kazanan numaralar hangileri, belli oldu mu?
2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, büyük bir heyecanla devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ), muazzam 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerindeki ödülleri kazanan talihlilerle buluşturmanın hazırlığını yapıyor. Katılımcıların umutları, şu an 750.000 TL'lik ikramiyelerin sahiplerini belirleyen numaralarda yoğunlaştı. İşte o talihli numaralar…
Yılbaşı coşkusu, Milli Piyango sonuçlar açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ), 2024 Yılbaşı çekilişinde büyük bir sürprizle karşımıza çıkıyor. Tam 400 milyon liralık dev bir ikramiye ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ödül dağıtacaklarını duyurdu. Şimdi ise gözler, bu devasa ödüllerin talihli numaralarına odaklanmış durumda.
Bu yılki çekilişte öne çıkan bir diğer büyük ödül ise 750.000 TL değerinde. Hangi numaraların bu ödülü kazandığını öğrenmek için milyonlarca kişi heyecanla sonuçları bekliyor.
MİLLİ PİYANGO 750.000 TL'LİK ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR
750.000 TL kazandıran rakamlar…
0007938, 0029854, 0063829, 0318598, 0555832, 0588549, 0889011, 0962413, 096722, 2104829, 2190004, 2993257, 3248160, 3285995, 4390389, 5236059, 5779431, 5846509, 5910889, 6407601, 6427047, 6430455, 6785317, 7202227, 7300600, 9114074, 9118547, 9427671, 9538064, 9582819
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama
- Bugün İstanbul'da kapalı yollar-alternatif güzergahlar 2024 | 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
- MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma
- Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?
- O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango son 2-3 rakama göre ödeme miktarları 2024 | İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama ekranı | AMORTİ kazanan numaralar hangileri? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşti? 2024 yılı Mekke'nin fethinin kaçıncı yılı?
- MİLLİ PİYANGO sonuçları 2024 | 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi!