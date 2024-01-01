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2024 yılbaşı Milli Piyango 750.000 TL kazanan numaralar hangileri, belli oldu mu?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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2024 yılbaşı Milli Piyango 750.000 TL kazanan numaralar hangileri, belli oldu mu?

2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, büyük bir heyecanla devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ), muazzam 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerindeki ödülleri kazanan talihlilerle buluşturmanın hazırlığını yapıyor. Katılımcıların umutları, şu an 750.000 TL'lik ikramiyelerin sahiplerini belirleyen numaralarda yoğunlaştı. İşte o talihli numaralar…

Yılbaşı coşkusu, Milli Piyango sonuçlar açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ), 2024 Yılbaşı çekilişinde büyük bir sürprizle karşımıza çıkıyor. Tam 400 milyon liralık dev bir ikramiye ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ödül dağıtacaklarını duyurdu. Şimdi ise gözler, bu devasa ödüllerin talihli numaralarına odaklanmış durumda.

Bu yılki çekilişte öne çıkan bir diğer büyük ödül ise 750.000 TL değerinde. Hangi numaraların bu ödülü kazandığını öğrenmek için milyonlarca kişi heyecanla sonuçları bekliyor.

MİLLİ PİYANGO 750.000 TL'LİK ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR

750.000 TL kazandıran rakamlar…

0007938, 0029854, 0063829, 0318598, 0555832, 0588549, 0889011, 0962413, 096722, 2104829, 2190004, 2993257, 3248160, 3285995, 4390389, 5236059, 5779431, 5846509, 5910889, 6407601, 6427047, 6430455, 6785317, 7202227, 7300600, 9114074, 9118547, 9427671, 9538064, 9582819

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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