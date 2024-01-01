MPİ sonuçları 2024 yılbaşı bileti sorgulama | 2024 yılbaşı Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri?
"Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri?" sorusu, birçok kişinin merakla beklediği bir bilgi haline geldi. 31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2024 Yılbaşı Milli Piyango çekilişi, büyük bir heyecanla sona erdi. Katılımcılar, talihli numaralar arasında 8.000 TL kazanan kombinasyonun ne olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladılar. İşte haberin detayları...
2024 Milli Piyango çekilişi, yılbaşı gecesini bekleyen milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor. Bu büyük çekilişte en çok merak edilen konulardan biri de 8.000 TL kazanan numaraların hangileri olduğu. İşte haberin detayları...
MİLLİ PİYANGO 8.000 TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başladı.
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekiliş, gece 00:00'a kadar devam edecek ve büyük ikramiye ile amorti rakamları belirlenecek.
Son 6 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar
007418 011199 075280 076361 076655 078807 092650 096648 100728 102459 007418 011199 075280 076361 076655 078807 092650 096648 100728 102459 109639 110056 112388 117394 138290 152891 182947 186505 198469 216636 227827 233329 246797 251955 274929 280448 304311 311352 316620 352133 361921 364618 365753 368105 370504 384953 417699 429354 452686 459298 480799 505180 516329 517361 520923 541313 556952 572727 572972 589865 606080 611720 627870 667289 668449 672103 690765 690985 693550 703251 739479 764294 778656 779895 785199 801686 802640 807403 811890 828838 833301 862806 871078 881463 911892 959099 961243 970191 984051 999934
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
🔶Çeyrek bilet: 100 TL
🔶Yarım bilet: 200 TL
🔶Tam bilet: 400 TL
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE SONUÇLARI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MPİ 2024 İKRAMİYE TABLOSU!
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