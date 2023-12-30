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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! İlk detaylar belli oldu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Elazığ’da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! İlk detaylar belli oldu...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 16.26'da yaşanan depremin derinliği 9.36 kilometre olarak ölçüldü. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği ise 9.36 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

Elazığ’da korkutan deprem! ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

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