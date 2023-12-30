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İstanbul'dan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'nda pistten çıktı! İşte ilk görüntüler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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İstanbul’dan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı’nda pistten çıktı! İşte ilk görüntüler...

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçağın pistten çıktığı alana ekiplerler sevk edildi.

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