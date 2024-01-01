1 ocak 2024 yılbaşı ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler bedava mı? Saat kaça kadar çalışıyor? Marmaray, metro, vapur...
"Bugün otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. İşte, 31 Aralık ila 1 Ocak'ta toplu taşıma hakkında merak edilenler...
"1 Ocak 2024 Pazartesi günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, "Bugün otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?" sorusuyla birlikte, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da 1 Ocak 2024'te toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
31 ARALIK BUGÜN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.
1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Yapılan açıklamada "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." ifadeleri yer aldı.
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