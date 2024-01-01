1 ocak 2024 yılbaşı ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler bedava mı? Saat kaça kadar çalışıyor? Marmaray, metro, vapur...

"1 Ocak 2024 Pazartesi günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, "Bugün otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?" sorusuyla birlikte, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da 1 Ocak 2024'te toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...