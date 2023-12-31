İstanbul’a çok kritik uyarı! 2 kritik hat: 7 üzeri deprem riski var





"MARMARA BÖLGESİ'NDEKİ FAYLAR ÇOK DAHA GERGİN"

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın analizini tamamladıklarını, diğer fay hatları için de çalışmaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Kutoğlu, geliştirdikleri yapay zeka destekli dijital model ile gergin fayları tespit edebildiklerini söyledi. 1'i Doğu Anadolu'da, 3'ü Marmara'da olan 4 faya dikkat çeken Prof. Dr. Kutoğlu, "Erzincan'ın 40-50 kilometre doğusunda kalan Yedisu Fayı zaten biliniyordu. En doğuda, en gergin fay olarak burası gözüküyor. Marmara Denizi'ne kadar, Yedisu Fayı'ndan daha gergin bir fay görmüyoruz. Ancak Marmara Bölgesi'nde çok daha gergin faylar olduğunu görüyoruz. 1999'da İzmit Düzce'de deprem meydana gelen hattın çok soğuk olduğunu görüyoruz. Koyu lacivert görüyoruz. Çünkü 24 senelik yer hareketi sebebiyle enerji biriktiriyor, o yüzden burası soğuk. Gerginliğin artması için çok daha uzun yıllara ihtiyaç var. Ama onun altında Sakarya'dan Pamukova- Geyve'ye doğru dönen bir hat var. Onun kırmızı renkte olduğunu görüyoruz. Burada en son depremin 1000'li yıllardan önce olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yıllık yer hareketlerini buraya uyguladığımızda fayın oldukça gergin durumda olduğu tabloda ortaya çıkıyor" dedi.