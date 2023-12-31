Müslümanlara Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı alıp süslemek haram mı, Noel geleneği nereden geliyor? Diyanet açıklaması...

Noel geleneği, Hristiyanlığın en önemli bayramlarından biri olan İsa'nın doğumunu kutlayan bir dini etkinliktir. Noel, 25 Aralık tarihinde Hristiyan dünyasında geniş bir şekilde kutlanır. Noel geleneğinin kökenleri, MS 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın resmi dini olarak kabul edilmesine dayanır.

Noel'in tarihçesi, İsa'nın doğumuyla ilgili Hristiyan Kutsal Kitapları'na dayanır, özellikle de İncil'deki Matta ve Luka kitaplarındaki anlatımlara. Noel, hem dini hem de geleneksel unsurları bir araya getirerek kutlanır. Bu kutlamalara, kilise ayinleri, özel Noel yemekleri, aile bir araya gelmeleri ve hediye alışverişleri gibi pek çok gelenek dahildir.