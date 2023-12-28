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İzmir'de akran zorbalığı: Okul arkadaşları tarafından dövülüp kayıt altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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İzmir’de akran zorbalığı: Okul arkadaşları tarafından dövülüp kayıt altına alındı

İzmir’de 17 yaşındaki lise öğrencisi, okulda arkadaşları tarafından dövüldü. Kıskançlık nedeniyle yaşandığı öne sürülen olay, başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Liselerdeki akran zorbalığı olaylarına bir yenisi eklendi. İzmir'in Konak ilçesinde bir lisede, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 1 öğrenci, 5 öğrenci tarafından dövüldü.

O anlar, bir başka öğrenci tarafından kayıt altına alındı.

Dövülen öğrenci darp raporu alıp ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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