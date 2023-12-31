31 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...

YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2023
ABONE OL
YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi hindinin lezzetli bir tarifi, sofraları süslemek isteyenler için önemli bir konu haline geldi. Sofralarını hazırlamaya başlayanlar, en doğru ve pratik tarifleri bulmak adına araştırmalara yöneldi. Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir sorusu, mükemmel bir lezzet sunma arzusuyla sofralarını donatmaya karar verenlerin merak ettiği bir konu haline geldi.

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan hindi tarifi, yeni yıl sofralarının en çok arananları arasında yer alıyor. Her yıl farklı pişirme yöntemleri ve lezzet kombinasyonları ile dikkat çeken hindi tarifleri, bu özel gecede sofraları şenlendirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor. En pratik ve lezzetli hindi tarifi arayışında olanlar, mutfaklarında kolayca uygulayabilecekleri tariflere yöneliyor. İşte kolay ve pratik hindi tarifi...

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi, lezzeti ve ihtişamıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da sofralarımızın baş tacı olacak. Peki, bu özel gecede mükemmel bir hindi nasıl hazırlanır? İşte adım adım lezzetli bir yılbaşı hindisi tarifi ve hindi pişirmenin püf noktaları.

Malzemeler

1 adet bütün hindi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
4 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı tavuk bulyon
2 yemek kaşığı kuru maydanoz
1 büyük kuru soğan
Tuz, karabiber

Yapılışı

Fırını 175 dereceye ayarlayın.

Hindiyi bol suda yıkayın ve fırın tepsisine yerleştirin.

Göğüs altına tereyağı parçaları yerleştirin.

İçine kabuğu soyulmuş bütün soğanı ekleyin. İsteğe bağlı olarak patates ve havuç da eklenebilir.

Ayrı bir kapta ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanozu karıştırıp hindinin üzerine dökün.

Tuz, karabiber ve zeytinyağını gezdirin.

Alüminyum folyo ile kaplayıp, yaklaşık 3,5 saat fırında pişirin.

Son 45-60 dakika folyoyu çıkararak hindi kızarana kadar pişirin.

Hindi Etini Pişirmenin Püf Noktaları

Hindiyi terbiye etmek için zeytinyağı, sirke veya limon suyu, tuz, biber ve baharatlar kullanın.

Aromalık için karın bölgesine biberiye, defne yaprağı yerleştirin.

Hindiye ek lezzet katmak için tepsiye havuç, soğan, sarımsak ve kök sebzeler ekleyin.

Kızartma işlemi için hindinin derisini çıkarmayın ve pişirme süresinin son 15 dakikasında bal sürün.

Pişirilecek kabın etrafında yaklaşık 7 cm boşluk bırakın.

Hindi ağırlığına göre pişirme süresini ayarlayın (örneğin, 5 kg için 3 saat, 13 kg için 5 saat).

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA