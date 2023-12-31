Kuzey Marmara’da 8 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Körfez geçişi Sevindikli mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ve ciplerin bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.