Yılbaşı bilet satışı bitti mi, ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Milli Piyango bilet satışı en son kaçta sona eriyor?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için büyük bir heyecanın yaşandığı bu dönemde, milyonlarca kişi bilet satışının ne zaman tam olarak sona ereceğini merakla bekliyor. Türkiye genelindeki vatandaşlar, 400 milyon TL'lik devasa ikramiye için şanslarını denemek adına heyecanlı bir geri sayım içinde bulunuyor. Ancak bilet sahibi olmayanlar için önemli bir soru da bilet satışının ne zaman tam olarak noktalanacağı. Peki yılbaşı bilet satışı bitti mi, ne zaman, saat kaçta bitecek?
Her yıl olduğu gibi, Yılbaşı Çekilişi bu sene de geniş bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yılki çekiliş, büyük ikramiye garantisi ile dikkat çekiyor ve birçok kişinin hayallerini süsleyen devasa bir ödülü kazanma şansı sunuyor. Peki yılbaşı bilet satışı bitti mi, ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Milli Piyango bilet satışı en son kaçta sona eriyor?
Milli Piyango 2024 Bilet Satışı Saat Kaçta Bitecek?
Yılbaşı çekilişine katılmak isteyenler, biletlerini 31 Aralık günü öğlen saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerden temin edebilecekleri gibi, online platformlardan da satın alabilecekler. Bu noktada, gezici bayi, sabit bayi, internet sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması gibi çeşitli kanallar aracılığıyla dijital bilet alma imkanları mevcut.
Milli Piyango Kazananları Ne Zaman Belli Olacak?
Yılbaşı çekilişinin heyecanıyla beklenen sonuçlar, 31 Aralık 2023 gecesi çekilişin tamamlanmasının ardından hemen millipiyangoonline.com adresinde yayınlanacak. Bu hızlı açıklama süreci sayesinde, kazanan numaralar ve büyük ikramiye sahibi, katılımcılar tarafından anında takip edilebilecek.
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet 100 TL
Yarım bilet 200 TL
Tam bilet 400 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.
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