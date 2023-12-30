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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: Yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 5 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: Yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 5 kişi yaralandı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandallar ağına bir yenisi daha eklendi. İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerinden aktardı. Er, "Bakımsızlıktan dolayı bu kaza yaşandı. İnsanalar üst üste düştüler. 2015'te de benzer bir olay bu hatta yaşandı." dedi.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetimindeki İzmir, hizmetsizlikten adeta dökülüyor.

Bugün akşam saatlerinde "İşte CHP işte hizmet" denilebilecek skandal bir olay yaşandı.

YÜRÜYEN MERDİVEN SKANDALI! TERS YÖNE GİTTİ...

Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

5 YARALI VAR

Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

SKANDAL SONRASI BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi korkunç olay sonrası bir açıklama yaptı.

Açıklamda, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır." denildi.

A HABER OLAY YERİNE ULAŞTI

Yaşananlara dair tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerinden aktardı.

Er, "İzmir Spor tarafındaki istasyon (Metro İzmir) yönde olay gerçekleşti. Vatandaşların yukarıya çıkışında yürüyen merdiven hareketinin tam tersi yönde geriye doğru hareket etti. Üzerinde çok sayıda İzmirli vardı. Ve bunların içinden 5 tanesi yaralandı. Ve ambulansla hastaneye sev edildi. Bu metro 8-9 kilometrelik bir metro. İzmir'in önemli ulaşım kaynaklarından biri. Bu metro en yoğun metrolardan biri. 4 farklı giriş çıkışı var. Mekanizma devre dışı kaldı ve yukarı yönde bir anda hareket etti. Arıza sonucu üzerindeki insanlar üstü üste kapaklanarak yaralandılar. Yürüyen merdivenin metal ve keskin yerleri de yara almalarına neden oldu. Ağır yaralı olmadığını ifade edebilirim." dedi.



AYNI OLAY 2015'TE DE YAŞANMIŞ!

2015 senesinde de yine aynı metro istasyonunda benzer bir olayın olduğunu bildiren muhabirimiz Er şunları kaydetti:

"(2015) Bu kazada da yaralılar vardı. Şükür ki ağır ve daha ağır durumda olan yok. Bakımdan kaynaklanan bir olay yaşandı. Uzmanlar merdivenlerin bakımlarının yapılmasının gerektiğini ifade ediyorlar. Bu olayın incelenmesi ardından oluş nedeni de ortaya çıkacaktır."

İzmir’de metroda yürüyen merdiven kazası! İZMİR'DE METRODA YÜRÜYEN MERDİVEN KAZASI!

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