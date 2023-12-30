CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: Yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 5 kişi yaralandı

A HABER OLAY YERİNE ULAŞTI

Yaşananlara dair tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerinden aktardı.

Er, "İzmir Spor tarafındaki istasyon (Metro İzmir) yönde olay gerçekleşti. Vatandaşların yukarıya çıkışında yürüyen merdiven hareketinin tam tersi yönde geriye doğru hareket etti. Üzerinde çok sayıda İzmirli vardı. Ve bunların içinden 5 tanesi yaralandı. Ve ambulansla hastaneye sev edildi. Bu metro 8-9 kilometrelik bir metro. İzmir'in önemli ulaşım kaynaklarından biri. Bu metro en yoğun metrolardan biri. 4 farklı giriş çıkışı var. Mekanizma devre dışı kaldı ve yukarı yönde bir anda hareket etti. Arıza sonucu üzerindeki insanlar üstü üste kapaklanarak yaralandılar. Yürüyen merdivenin metal ve keskin yerleri de yara almalarına neden oldu. Ağır yaralı olmadığını ifade edebilirim." dedi.







AYNI OLAY 2015'TE DE YAŞANMIŞ!

2015 senesinde de yine aynı metro istasyonunda benzer bir olayın olduğunu bildiren muhabirimiz Er şunları kaydetti:

"(2015) Bu kazada da yaralılar vardı. Şükür ki ağır ve daha ağır durumda olan yok. Bakımdan kaynaklanan bir olay yaşandı. Uzmanlar merdivenlerin bakımlarının yapılmasının gerektiğini ifade ediyorlar. Bu olayın incelenmesi ardından oluş nedeni de ortaya çıkacaktır."