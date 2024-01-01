Yılbaşı Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo, PTT çalışma saatleri kaç? 1 Ocak 2024 Pazartesi (bugün) kargolar açık mı, çalışır mı?
Yılbaşı öncesinde kargo firmalarının çalışma durumu, 2024'ün tatil öncesi önemli bir gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo gibi önde gelen kargo firmalarının çalışma saatleri, tatil planlarını yapmak isteyenler için kritik bir konu haline geldi. Peki 1 Ocak'ta kargolar açık mı, çalışır mı? Yılbaşı Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo, PTT çalışma saatleri kaç?
Kargo firmalarının çalışma düzeni, yeni yılda gönderim ve alım yapacak olanların dikkatini çekiyor. Özellikle belirli günlerde dağıtım yapmayan ve şubelerini kapatan kargo firmalarının, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günü açık olup olmadığı merak konusu haline geldi. Peki 1 Ocak'ta kargolar açık mı, çalışır mı? İşte detayları...
KARGOLAR YILBAŞINDA ÇALIŞIYOR MU?
31 Aralık Pazar günü resmi tatil değil. Ancak yılbaşı pazar günü olduğu için kargo şirketleri genelde kapalı oluyor.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Bu bilgilere göre 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargoların kapalı olması bekleniyor.
Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.
MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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