Yılbaşı Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo, PTT çalışma saatleri kaç? 1 Ocak 2024 Pazartesi (bugün) kargolar açık mı, çalışır mı?

31 Aralık Pazar günü resmi tatil değil. Ancak yılbaşı pazar günü olduğu için kargo şirketleri genelde kapalı oluyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Bu bilgilere göre 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargoların kapalı olması bekleniyor.