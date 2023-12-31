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Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma

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Giriş Tarihi: 31.12.2023
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Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu yılın büyük ikramiyesi tam 400 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar açıklanırken, ikramiye kazanan vatandaşlar ödüllerini nereden ve nasıl alacaklarını merakla araştırıyor. Peki Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu yılın büyük ikramiyesi olan tam 400 milyon TL ile tamamlandı. Çekilişin sonuçları açıklandığında, kazandıran numaraları tutturan vatandaşlar büyük heyecan içinde ödüllerini almak için nereden ve nasıl başvuruda bulunacaklarını araştırıyor. İşte detayları...

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve İkramiyeleri

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi, büyük heyecanla beklenen sonuçları açıkladı. İşte kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri!

Amorti ve Rakamlara Göre İkramiyeler:

Milli Piyango çekilişinde kazananlar, biletlerindeki son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre belirlenen ikramiyeleri şube ve bayilerden alabilirler.

Büyük İkramiye Nasıl Alınır?

400 milyon TL'lik dev büyük ikramiyeyi kazanan talihli, ikramiyesini Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla alabilir. İkramiye sahipleri, ödeme detayları için Genel Müdürlük ile iletişime geçebilir.

Online İkramiye Alma Yöntemleri:

Milli Piyango oyunlarını online platformlarda oynayanlar, kazandıkları ikramiyeleri www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden anında hesaplarına yükleyebilir ve çekebilirler.

İkramiye Ödeme Süreci:

İkramiye sahipleri online platformdan çekmek istedikleri tutarı ve banka bilgilerini girdikten sonra en fazla 5 gün içinde ödemelerini alabilirler.

Bu başlıklar altında, Milli Piyango çekilişi sonuçlarına ve ikramiyelerin nasıl alınacağına dair detaylı bilgiler sunulmaktadır.

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