Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu yılın büyük ikramiyesi olan tam 400 milyon TL ile tamamlandı. Çekilişin sonuçları açıklandığında, kazandıran numaraları tutturan vatandaşlar büyük heyecan içinde ödüllerini almak için nereden ve nasıl başvuruda bulunacaklarını araştırıyor. İşte detayları...

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve İkramiyeleri