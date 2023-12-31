Yürüyerek gittiler mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu





"Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacıkta mahsur kaldık" ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, girilmesi, yüzülmesi ve balık avlanması yasak olan, buna rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı adacıkta 1 erkek, 1 kız olmak üzere 2 gencin yardım beklediğini belirledi.