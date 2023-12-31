Yürüyerek gittiler mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu
Antalya Manavgat'ta yasak olmasına rağmen şelalenin altındaki adacığa giden 2 kişi su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bölgede mahsur kaldı. Ekipleri arayarak yardım isteyen çifti itfaiye görevlileri kurtardı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağında su seviyesi düşük olduğu sırada yasak olmasına rağmen yürüyerek Manavgat Şelalesinin altındaki adacığa geçen 2 genç, suyun yükselmesinin ardından adacıkta mahsur kaldı. Gençler Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler gençleri kurtardı.
"Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacıkta mahsur kaldık" ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, girilmesi, yüzülmesi ve balık avlanması yasak olan, buna rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı adacıkta 1 erkek, 1 kız olmak üzere 2 gencin yardım beklediğini belirledi.
Manavgat Irmağındaki su seviyesinin hızla yükselmesi ve ekiplerin yürüyerek adacığa geçememesi nedeniyle olay yerine itfaiyeye ait kurtarma botu getirildi. Yaklaşık 1 saati aşkın bir süre mahsur kalan 2 genç, itfaiye görevlileri tarafından kurtarma botu ile alınarak ırmak kenarına çıkarıldı.
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