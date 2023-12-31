Amorti çıktı ne demek, ne anlama geliyor? Milli Piyango Amorti ikramiyesi kaç TL, nasıl belirlenir, hangi biletlere çıkar?

Çekilişin sonuçları 31 Aralık 2023 Pazar akşamı açıklanacak. Küçük ikramiyelerle başlayacak olan çekiliş, 2023'ün son dakikalarında 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Geleneksel çekiliş, her yıl olduğu gibi canlı olarak gerçekleşecek ve milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilecektir.