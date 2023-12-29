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Gaziantep Başkan Fatma Şahin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı’na en hazır şehir

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2023
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Gaziantep Başkan Fatma Şahin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı’na en hazır şehir

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı’nda Gazi şehirde ekonomiden tarıma toplumun hayatına dokunan projeleriyle yeni yüzyılın vizyon hedeflerine en yakın şehir olacak.

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