İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı | İşte alternatif güzergahlar

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da İstanbul'da oldukça hareketli bir gün olacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çok sayıda önlem alındı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yılbaşı tedbirleri kapsamında bugün saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip ederek Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.