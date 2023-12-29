İzmir’de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu! 34 zehir taciri tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı, üretimi ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

5 gün içeresinde 64 operasyon gerçekleştiren ekipler, 87 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 169 gram esrar- skank, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain, 16 bin 50 sentetik ecza ile 6 hassas terazi, 2 tüfek, 7 tabanca, 170 tabanca/ tüfek fişeği ele geçirildi.