Yılbaşında İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, İZBAN bedava mı? 1 Ocak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

"1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz mi, bedava mı olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yılbaşında toplu ulaşım kullanacak olan vatandaşlar, bazı sorgulamalar yapıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, "1 Ocak ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte haberin detayları...