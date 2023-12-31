Yılbaşında İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, İZBAN bedava mı? 1 Ocak 2024 toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
"1 Ocak ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusu, son dakika duyurusu sonrası netlik kazandı. Peki, 1 Ocak İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, İZBAN bedava mı olacak? İşte haberin detayları...
"1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz mi, bedava mı olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yılbaşında toplu ulaşım kullanacak olan vatandaşlar, bazı sorgulamalar yapıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, "1 Ocak ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte haberin detayları...
YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
1 OCAK PAZARTESİ KAPALI OLACAK YERLER!
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