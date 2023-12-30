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Beslediği köpeğin saldırısına uğradı: Sağ kolu parçalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2023
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Beslediği köpeğin saldırısına uğradı: Sağ kolu parçalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Hasan Z., dehşeti yaşadı. Beslediği ‘Rottweiler’ cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Hasan Z.'nin sağ kolunun parçalandığı belirtildi.

İnegöl ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde Hasan Z., beslediği 'Rottweiler' cinsi köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpek, sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Hasan Z., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Z., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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