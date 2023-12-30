Beslediği köpeğin saldırısına uğradı: Sağ kolu parçalandı

Köpek, sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Hasan Z., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Z., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.