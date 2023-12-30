Elazığ'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! İlk detaylar belli oldu...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 16.26'da yaşanan depremin derinliği 9.36 kilometre olarak ölçüldü. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

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