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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! İlk detaylar belli oldu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 16:58
AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 16.26'da yaşanan depremin derinliği 9.36 kilometre olarak ölçüldü. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
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