Yaya geçidinde akılalmaz kaza! Metrelerce sürüklendi
İstanbul Kadıköy'de akılalmaz bir kaza yaşandı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Talihsiz kadın metrelerce savrulurken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bir kadına yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Otomobilin çaptığı kadın yola savruldu.
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