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Yaya geçidinde akılalmaz kaza! Metrelerce sürüklendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2023
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Yaya geçidinde akılalmaz kaza! Metrelerce sürüklendi

İstanbul Kadıköy'de akılalmaz bir kaza yaşandı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Talihsiz kadın metrelerce savrulurken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bir kadına yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Otomobilin çaptığı kadın yola savruldu.

Çevredeki vatandaşlar ile kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yolda yatan kadının yardımına koştu. Otomobilin yolun karşısına geçen kadına çarptığı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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