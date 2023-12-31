400 milyon TL Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta? 2024 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?
Milyonlarca kişinin soluğunu tutarak beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık gecesi Türkiye genelindeki izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bu yıl 400 milyon TL'lik devasa ikramiye ile zenginleşen çekiliş, bilet sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği anı beraberinde getiriyor. Peki 400 milyon TL Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım devam ediyor ve ülke genelinde büyük bir heyecan hakim. 400 milyon TL'lik devasa ikramiye, birçok kişinin hayalini süsleyerek, zengin olma umutlarıyla bilet alan vatandaşları bir araya getirdi. Vatandaşlar, canlı çekilişin nereden yayınlanacağını araştırarak, heyecan dolu anları birlikte yaşamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki 400 milyon TL Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2024 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2024 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi için geri sayım başladı. Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liranın dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu dev çekiliş, 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak. Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.
2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO 2024 YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Milli Piyango'da yılbaşı özel çekilişi için tam biletler 400 TL'den, yarım biletler 200 TL'den ve çeyrek biletler 100 TL'den satışa sunuldu.
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