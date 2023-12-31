400 milyon TL Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta? 2024 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım devam ediyor ve ülke genelinde büyük bir heyecan hakim. 400 milyon TL'lik devasa ikramiye, birçok kişinin hayalini süsleyerek, zengin olma umutlarıyla bilet alan vatandaşları bir araya getirdi. Vatandaşlar, canlı çekilişin nereden yayınlanacağını araştırarak, heyecan dolu anları birlikte yaşamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki 400 milyon TL Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2024 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2024 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?